Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Pelednagiu seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Pelednagiu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Labunava, Lituanie
Maison
Labunava, Lituanie
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
$93,762
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pelednagiu seniunija, Lituanie

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller