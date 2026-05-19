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Maisons à vendre en Pakruojo seniunija, Lituanie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Pakruojis, Lituanie
Maison
Pakruojis, Lituanie
Surface 176 m²
Nombre d'étages 2
CENTRE SELECTÉ - MAISON SOLIDE AVEC LES ZONES OCCIDENTALES ET SPA --------------------------…
$323,446
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Caractéristiques des propriétés en Pakruojo seniunija, Lituanie

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