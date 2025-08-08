Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Lituanie
  3. Pakalniskiu seniunija
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Pakalniskiu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Radviloniai, Lituanie
Appartement 3 chambres
Radviloniai, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Sol 2/2
Vous cherchez un appartement ordonné et un quartier calme pour votre famille ? Nous avons un…
$22,869
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
