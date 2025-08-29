Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Pabaisko seniunija
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Pabaisko seniunija, Lituanie

Appartement 2 chambres dans Antakalnis, Lituanie
Appartement 2 chambres
Antakalnis, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 36 m²
Sol 1/2
Vendu appartement de 2 pièces avec meubles et électroménagers à Antakalliai, Ukmergės r. o. …
$19,802
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
