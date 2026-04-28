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Appartements à vendre en Naujosios Akmenes miesto seniunija, Lituanie

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Appartement 4 chambres dans Naujoji Akmene, Lituanie
Appartement 4 chambres
Naujoji Akmene, Lituanie
Nombre de pièces 4
Surface 77 m²
Sol 4/5
PARKYDAM 4 K. MAIS DANS LA NOUVELLE ACTIVITÉ, RÉPUBLIQUE G. PRINCIPES PROPRIETES PHARMACOLO…
$62,390
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