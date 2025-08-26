Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Miroslavo seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Miroslavo seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Papeciai, Lituanie
Maison
Papeciai, Lituanie
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
VENTE DE LA MENÉE DE CES EFFETS DE DÉFAULT Le bâtiment est vendu dans un emplacement exclus…
$49,134
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Miroslavo seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller