  2. Lituanie
  3. Municipalité de Marijampolė
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de immobiliers en Municipalité de Marijampolė, Lituanie

Marijampole
Atterrir dans Marijampole, Lituanie
Atterrir
Marijampole, Lituanie
$580
par mois
Propriété commerciale 500 m² dans Marijampole, Lituanie
Propriété commerciale 500 m²
Marijampole, Lituanie
Surface 500 m²
Sol 2
$1,739
par mois
Propriété commerciale 800 m² dans Marijampole, Lituanie
Propriété commerciale 800 m²
Marijampole, Lituanie
Surface 800 m²
Sol 1
$2,782
par mois
Appartement 2 chambres dans Marijampole, Lituanie
Appartement 2 chambres
Marijampole, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 54 m²
Sol 1/5
$580
par mois
Propriété commerciale 90 m² dans Marijampole, Lituanie
Propriété commerciale 90 m²
Marijampole, Lituanie
Surface 90 m²
Sol 1
$232
par mois
Maison dans Marijampole, Lituanie
Maison
Marijampole, Lituanie
Surface 26 m²
Nombre d'étages 1
$464
par mois
Propriété commerciale 32 m² dans Marijampole, Lituanie
Propriété commerciale 32 m²
Marijampole, Lituanie
Surface 32 m²
Sol 1
$348
par mois
Propriété commerciale 5 330 m² dans Nendriniskiai, Lituanie
Propriété commerciale 5 330 m²
Nendriniskiai, Lituanie
Surface 5 330 m²
$46,343
par mois
Appartement 3 chambres dans Marijampole, Lituanie
Appartement 3 chambres
Marijampole, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 60 m²
Sol 2/2
$290
par mois
Propriété commerciale 1 513 m² dans Marijampole, Lituanie
Propriété commerciale 1 513 m²
Marijampole, Lituanie
Surface 1 513 m²
Sol 1
$5,262
par mois
Propriété commerciale 4 200 m² dans Marijampole, Lituanie
Propriété commerciale 4 200 m²
Marijampole, Lituanie
Surface 4 200 m²
Sol 1
$14,607
par mois
Appartement 1 chambre dans Marijampole, Lituanie
Appartement 1 chambre
Marijampole, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 18 m²
Sol 3/5
$232
par mois
Appartement 2 chambres dans Igliauka, Lituanie
Appartement 2 chambres
Igliauka, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 54 m²
Sol 1/5
$464
par mois
