Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Municipalité de Marijampolė
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Municipalité de Marijampolė, Lituanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Marijampole, Lituanie
Appartement 2 chambres
Marijampole, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 43 m²
Sol 4/4
$70,410
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Marijampolė, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller