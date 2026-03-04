Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Lazdijai eldership
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Lazdijai eldership, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Viestartai, Lituanie
Maison
Viestartai, Lituanie
Surface 73 m²
Nombre d'étages 1
$161,143
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Lazdijai eldership, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller