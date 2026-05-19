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Maisons avec garage à vendre en Lapes, Lituanie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Lapes, Lituanie
Maison
Lapes, Lituanie
Surface 262 m²
Nombre d'étages 2
PARKYDAM INSTALLÉ EN 2025 La maison est entièrement rénovée, avec un sous-sol spacieux, saun…
$346,632
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