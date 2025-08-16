Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Kupiskio rajono savivaldybe
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kupiskio rajono savivaldybe, Lituanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kupiskis, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kupiskis, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 48 m²
Sol 2/4
VENTE DE YAUKUS 2 CAMERS A ÉTÉ DARIUS ET RUSSIE G., KUTIKAS. La maison est MARRINE, ÉTABLIE …
$52,437
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kupiskio rajono savivaldybe, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller