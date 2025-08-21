Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Krincino seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Krincino seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Krincinas, Lituanie
Maison
Krincinas, Lituanie
Surface 67 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre à Pasvalys district, Krinčine, Žalgirio g. 32. La maison est vendue dans un…
$20,821
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Krincino seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller