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Maisons avec garage à vendre en Kretinga eldership, Lituanie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Kveciai, Lituanie
Maison
Kveciai, Lituanie
Surface 208 m²
Nombre d'étages 2
K. - PARJIJDAM 208 KV. M FAMILLE À 12 ARM ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE Entre Kretinga et Palanga, …
$243,454
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