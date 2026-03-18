Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Klaipeda
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Klaipeda, Lituanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Klaipeda, Lituanie
Appartement 4 chambres
Klaipeda, Lituanie
Nombre de pièces 4
Surface 85 m²
Sol 5/6
Dans la vieille ville de Klaipeda, dans la maison construite sur la rive de la Danė en 2025,…
$1,744
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Appartement 2 chambres dans Klaipeda, Lituanie
Appartement 2 chambres
Klaipeda, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 55 m²
Sol 3/4
$754
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller