Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Kedainiai
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Kedainiai, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Kedainiai, Lituanie
Maison
Kedainiai, Lituanie
Surface 142 m²
Nombre d'étages 1
La maison est vendue à Kėdainiai, dans une partie calme et ordonnée du quartier résidentiel.…
$145,344
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller