  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Kaunas
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Kaunas, Lituanie

2 propriétés total trouvé
Maison dans Kaunas, Lituanie
Maison
Kaunas, Lituanie
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
$812
par mois
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Maison dans Kaunas, Lituanie
Maison
Kaunas, Lituanie
Surface 89 m²
Nombre d'étages 2
$2,029
par mois
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
