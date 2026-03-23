Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Municipalité du district de Kaunas
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Municipalité du district de Kaunas, Lituanie

Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 320 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 320 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 320 m²
Sol 2
$2,319
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 2 693 m² dans Naujasodis, Lituanie
Propriété commerciale 2 693 m²
Naujasodis, Lituanie
Surface 2 693 m²
Sol 1
$24,976
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 435 m² dans Gaizenai, Lituanie
Propriété commerciale 435 m²
Gaizenai, Lituanie
Surface 435 m²
Sol 1
$252
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 200 m² dans Karmelava, Lituanie
Propriété commerciale 200 m²
Karmelava, Lituanie
Surface 200 m²
Sol 2
$1,159
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 2 216 m² dans Zemaitkiemis, Lituanie
Propriété commerciale 2 216 m²
Zemaitkiemis, Lituanie
Surface 2 216 m²
Sol 1
$14,130
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 36 m² dans Ramuciai, Lituanie
Propriété commerciale 36 m²
Ramuciai, Lituanie
Surface 36 m²
Sol 3
$313
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller