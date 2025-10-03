Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Joniskio seniunija
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Joniskio seniunija, Lituanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Giriniai, Lituanie
Appartement 2 chambres
Giriniai, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 37 m²
Sol 2/2
$78,532
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Joniskio seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller