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Appartements à vendre en Joniskio rajono savivaldybe, Lituanie

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Appartement 3 chambres dans Joniskis, Lituanie
Appartement 3 chambres
Joniskis, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Sol 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRE PRINCIPES PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES Situation …
$81,968
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Caractéristiques des propriétés en Joniskio rajono savivaldybe, Lituanie

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