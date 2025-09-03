Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Gudeliai, Lituanie

3 propriétés total trouvé
Maison dans Gudeliai, Lituanie
Maison
Gudeliai, Lituanie
Surface 736 m²
Nombre d'étages 2
Les bâtiments de Gudelius Manor (Svirnas et deux barils) sont vendus. Les bâtiments ont beso…
$58,184
Maison dans Gudeliai, Lituanie
Maison
Gudeliai, Lituanie
Surface 151 m²
Nombre d'étages 2
VENTE DE SOUDAGE - UN MÉNAGE DANS LE DOMAINE DES PASSAGERS Adresse: Oakuol. Vous cherchez un…
$52,053
Maison dans Gudeliai, Lituanie
Maison
Gudeliai, Lituanie
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
Vendu la maison dans la GUINEA, 15 minutes de route de VILNIUS. La maison est récemment cons…
$488,927
