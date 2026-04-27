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Appartements à vendre en Gelvonu seniunija, Lituanie

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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Gelvonai, Lituanie
Appartement 3 chambres
Gelvonai, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 66 m²
Sol 2/2
Gelvon., Širvint. r. a été vendu rénové 65,76 m2 appartement de 3 pièces. PRINCIPES • Mise …
$82,454
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Caractéristiques des propriétés en Gelvonu seniunija, Lituanie

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