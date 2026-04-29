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Appartements à vendre en Dotnuvos seniunija, Lituanie

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Appartement 3 chambres dans Vainotiskiai, Lituanie
Appartement 3 chambres
Vainotiskiai, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 69 m²
Sol 1/3
Vendu 3 CAPSULES EN PRIX OCCIDENTAUX, BUREAU DU CONSEIL BUTO INFO: Adresse - Kačiupio g. 6-1…
$40,222
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Caractéristiques des propriétés en Dotnuvos seniunija, Lituanie

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