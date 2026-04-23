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Appartements à vendre en Balninku seniunija, Lituanie

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4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Papiskiai, Lituanie
Appartement 1 chambre
Papiskiai, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 81 m²
Sol 22/1
CONSEILLER INDÉPENDANT DE LA COMMISSION Ces appartements sont les premières résidences de m…
$428,590
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Appartement 1 chambre dans Papiskiai, Lituanie
Appartement 1 chambre
Papiskiai, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 67 m²
Nombre d'étages 1
CONSEILLER INDÉPENDANT DE LA COMMISSION Madinat Jumeirah Living est une collection exclusiv…
$691,275
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Appartement 1 chambre dans Papiskiai, Lituanie
Appartement 1 chambre
Papiskiai, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 67 m²
Sol 6/1
Studio de luxe à Seven Palm Jumeirah – La vie exclusive au cœur de Dubaï Bienvenue dans votr…
$470,655
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CoexCoex
Appartement 2 chambres dans Papiskiai, Lituanie
Appartement 2 chambres
Papiskiai, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 135 m²
Sol 3/1
CONSEILLER INDÉPENDANT DE LA COMMISSION Ce projet comprend six tours résidentielles riverain…
$1,13M
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Caractéristiques des propriétés en Balninku seniunija, Lituanie

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