Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Baisogalos seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Baisogalos seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Baisogala, Lituanie
Maison
Baisogala, Lituanie
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
PROCEDURES SOUMISES EN BAISOGEN AVEC UNE MALADIE MAXIMALE __________________________________…
$87,843
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Baisogalos seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller