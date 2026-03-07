Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Aukstelku seniunija
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Aukstelku seniunija, Lituanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kalnelio Grazioniai, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kalnelio Grazioniai, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 55 m²
Sol 2/2
$19,708
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Aukstelku seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller