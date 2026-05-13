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Maisons avec garage à vendre en District d'Alytus, Lituanie

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3 propriétés total trouvé
Maison dans Gecialaukis, Lituanie
Maison
Gecialaukis, Lituanie
Surface 86 m²
Nombre d'étages 1
Un sentiment d'intimité, de paix enchanteresse, d'harmonie avec une nature extrêmement belle…
$64,921
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Maison dans Miklusenai, Lituanie
Maison
Miklusenai, Lituanie
Surface 166 m²
Nombre d'étages 1
Maison confortable et fonctionnelle à vendre à Miklusėnai, Alytaus r., Jurgin. Vous cherche…
$201,134
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Maison dans Azuoliniai, Lituanie
Maison
Azuoliniai, Lituanie
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
PARLONS SUR BAMBEN SUR LE TRANSPORT, LE PRIX DE L'HUILE, LA ZONE ALYTE --- À propos de l'hu…
$30,358
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AdriastarAdriastar
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