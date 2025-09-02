Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Valmieras novads
  4. Commercial

Immobilier commercial en Valmieras novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 740 m² dans Valmiera, Lettonie
Propriété commerciale 740 m²
Valmiera, Lettonie
Nombre de pièces 15
Surface 740 m²
Sol 1/3
Maison et supplémentaires - nouveau projet, maison d'hôtes, maison de rue, maison de cour, t…
$144,133
