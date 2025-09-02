Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Tukuma novads, Lettonie

4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Kandavas pagasts, Lettonie
Propriété commerciale
Kandavas pagasts, Lettonie
$1,86M
Investissement 500 m² dans Semes pagasts, Lettonie
Investissement 500 m²
Semes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 11
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons d'acheter un complexe de loisirs d'exploitation exclusif dans la nature,…
$1,16M
Fabrication 8 539 m² dans Tukums, Lettonie
Fabrication 8 539 m²
Tukums, Lettonie
Surface 8 539 m²
A vendre un complexe de fabrication, de stockage et de locaux administratifs (usine) d'une s…
$1,56M
Hôtel 891 m² dans Berzciems, Lettonie
Hôtel 891 m²
Berzciems, Lettonie
Surface 891 m²
Sol 3/3
La propriété se compose d'un bâtiment d'hôtel avec une salle de restaurant, une cuisine et d…
$798,556
