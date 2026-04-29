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Hôtels à vendre en Smiltenes novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Hôtel 1 873 m² dans Launkalnes pagasts, Lettonie
Hôtel 1 873 m²
Launkalnes pagasts, Lettonie
Surface 1 873 m²
Sol 2/2
Un complexe récréatif avec de vastes possibilités – plusieurs cabines de camping, chambres d…
$1,15M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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