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Loyer mensuel de appartements en Siguldas novads, Lettonie

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Appartement 2 chambres dans Sigulda, Lettonie
Appartement 2 chambres
Sigulda, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 3/6
Appartement seulement après rénovation. Type de studio avec coin cuisine et chambre séparée.…
$1,385
par mois
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