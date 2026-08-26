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Bâtiments de fabrication en Salaspils novads, Lettonie

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Fabrication 875 m² dans Salaspils, Lettonie
Fabrication 875 m²
Salaspils, Lettonie
Surface 875 m²
$255 627
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Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
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