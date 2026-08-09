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Maisons de ville à vendre en Ropazu novads, Lettonie

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Maison de ville 4 chambres dans Stopinu pagasts, Lettonie
Maison de ville 4 chambres
Stopinu pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Une maison en rangée avec un design moderne à Dreilii.Maison en ligne:- Bâtiment mis en serv…
$307,742
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Agence
Metropolis Riga
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