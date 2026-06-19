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Loyer mensuel de Maisons en Ropazu novads, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Garkalnes pagasts, Lettonie
Maison 4 chambres
Garkalnes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
$2,130
par mois
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Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
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