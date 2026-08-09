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Bord du lac Maisons à vendre en Ropazu novads, Lettonie

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Garkalnes pagasts
36
Stopinu pagasts
10
Ropazu pagasts
3
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Garkalnes pagasts, Lettonie
UP UP
Maison 4 chambres
Garkalnes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 357 m²
Nombre d'étages 3
✨ Nous sommes heureux de vous présenter cette maison spacieuse et confortable, parfaitement …
$328,972
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Caractéristiques des propriétés en Ropazu novads, Lettonie

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Luxe
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