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Loyer mensuel de hôtels en Lettonie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 1 000 m² dans Jurmala, Lettonie
Hôtel 1 000 m²
Jurmala, Lettonie
Nombre de pièces 26
Surface 1 000 m²
Sol 1/3
Deux nouveaux bâtiments sont proposés à la location à Jurmala, Mellugi : un hôtel de trois é…
$17,457
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Lettonie

avec Terrasse
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