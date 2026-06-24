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Maisons de ville à vendre en Marupes pagasts, Lettonie

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Maison de ville dans Marupe, Lettonie
Maison de ville
Marupe, Lettonie
Une merveilleuse maison bien entretenue et chaleureuse au milieu de maisons en terrasse. Des…
$298,497
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Marupes pagasts, Lettonie

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