  2. Lettonie
  3. Madonas novads
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Madonas novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Praulienas pagasts, Lettonie
Villa 5 chambres
Praulienas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 750 m²
Sol 3/3
Le charmant château du Manoir de Lazdona a une longue histoire, ayant connu ses aïeux il y a…
$186,130
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Madonas novads, Lettonie

Bon marché
Luxe
