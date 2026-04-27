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Propriétées résidentielles à vendre en Ludzas novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Lauderi, Lettonie
Maison 5 chambres
Lauderi, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 103 m²
Sol 2/2
$27,945
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Agence
Tribus Realty
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Ludzas novads, Lettonie

Bon marché
Luxe
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