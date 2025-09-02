Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Lettonie
  3. Limbazu novads
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Limbazu novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Liepupes pagasts, Lettonie
Chalet 1 chambre
Liepupes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 1/1
Dans la charmante ville de Tūja, en Lettonie, se trouve une occasion unique de posséder un g…
$29,182
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
