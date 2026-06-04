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Maisons de ville à vendre en Liepaja, Lettonie

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Maison de ville dans Liepaja, Lettonie
Maison de ville
Liepaja, Lettonie
Bâtiment pour activités commerciales rue Kungu 9, Liepaja. Le bâtiment a trois étages et un …
$607,167
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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