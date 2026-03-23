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Villas à vendre en Kuldigas novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Villa 10 chambres dans Ozoli, Lettonie
Villa 10 chambres
Ozoli, Lettonie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 1
Surface 800 m²
Sol 2/2
Manoir avec une riche histoire, un parc manoir centenaire avec un lac de 7000 m2. Au premier…
$184,528
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Kuldigas novads, Lettonie

Bon marché
Luxe
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