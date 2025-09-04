Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Jaunpiebalgas pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Jaunpiebalgas pagasts, Lettonie
Villa 2 chambres
Jaunpiebalgas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 117 m²
Sol 2/2
Une belle et bien entretenue maison près de la rivière Gauja, terrain paysager avec une chem…
$149,370
