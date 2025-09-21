Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Cesu novads
  4. Commercial
  5. Maison des revenus

Immeuble d'appartements à vendre en Cesu novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison des revenus 610 m² dans Lielstraupe, Lettonie
Maison des revenus 610 m²
Lielstraupe, Lettonie
Nombre de pièces 14
Surface 610 m²
Sol 2/2
$70,356
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
