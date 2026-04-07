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Restaurants à vendre en Cesu novads, Lettonie

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Restaurant 3 573 m² dans Priekuli, Lettonie
Restaurant 3 573 m²
Priekuli, Lettonie
Surface 3 573 m²
Sol 4/4
For sale: a fully operational 3-star hotel “Tigra” near Cēsis — an excellent investment oppo…
$757,286
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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