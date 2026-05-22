Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Bauskas novads
  4. Commercial

Immobilier commercial en Bauskas novads, Lettonie

;
4 propriétés total trouvé
Bureau 530 m² dans Iecava, Lettonie
Bureau 530 m²
Iecava, Lettonie
Surface 530 m²
Sol 2/2
Route asphaltée vers la porte d'entrée. Situation stratégique - une petite ville au milieu d…
$63,415
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Propriété commerciale 2 927 m² dans Iecavas pagasts, Lettonie
Propriété commerciale 2 927 m²
Iecavas pagasts, Lettonie
Surface 2 927 m²
Nombre d'étages 2
Fabrique de pierres et de béton à vendre. L'usine est dotée de tout l'équipement nécessaire.…
$1,17M
Laisser une demande
Bureau 755 m² dans Codes pagasts, Lettonie
Bureau 755 m²
Codes pagasts, Lettonie
Surface 755 m²
Sol 1/1
Factory building in a good condition 1 h drive from the capital Riga. Good connection to the…
$331,348
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertInternational Property Alert
Restaurant 7 838 m² dans Bauska, Lettonie
Restaurant 7 838 m²
Bauska, Lettonie
Surface 7 838 m²
Sol 3/3
In the heart of Bauska, within the scenic Bauska Nature Park, a rare centuries-old brewery e…
$2,79M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller