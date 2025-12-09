Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Augsdaugavas novads
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Augsdaugavas novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 7 chambres dans Medumu pagasts, Lettonie
Maison 7 chambres
Medumu pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Sol 3/2
Découvrez le charme de la campagne lettone à Medumi, Daugavpils ! Cette superbe maison jumel…
$232,617
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Augsdaugavas novads, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller