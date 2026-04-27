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Villas à vendre en Aizkraukles novads, Lettonie

1 propriété total trouvé
Villa 15 chambres dans Kokneses pagasts, Lettonie
Villa 15 chambres
Kokneses pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 20
Chambres 15
Nombre de salles de bains 15
Surface 1 500 m²
Sol 2/2
Un endroit où le temps ralentit et où la vraie détente commence. Laissez les soucis quotidie…
$2,08M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Caractéristiques des propriétés en Aizkraukles novads, Lettonie

Bon marché
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