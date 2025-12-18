  1. Realting.com
Микава

Россия Ивановская область г Иваново улица Ермака дом 10 кв 157
Type de compagnie
Bailleur
Année de création de l'entreprise
2021
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Русский
Site web
homereserve.ru/CwiIQyh3If
À propos du propriétaire

Location d'appartements à Tbilissi
Hébergement simple 24 heures sur 24: hébergement des clients seuls, nous envoyons les instructions à l'avance.

confort des clients surtout: lits pour 2-6 personnes dans les appartements, cuisine, douche, lave-linge, espace de rangement, poste de repassage.

* disponibilité du parking.

* Transfert en Géorgie

Gza Apart est une entreprise familiale qui travaille dans l'hôtellerie depuis plusieurs années.

Nous aimons voyager en famille et savoir ce qui est important pour des vacances en dehors de notre ville ou pays.

Sur la base de cette expérience, nous faisons un séjour confortable dans nos appartements.

Prestations de service

* Location quotidienne d'appartements à Tbilissi

* location de places de stationnement

* Transfert en Géorgie

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 13:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 21:00
Mardi
09:00 - 21:00
Mercredi
09:00 - 21:00
Jeudi
09:00 - 21:00
Vendredi
09:00 - 21:00
Samedi
09:00 - 21:00
Dimanche
09:00 - 21:00
Nos agents en Russie
Natala Mikava
Natala Mikava
1 propriété
