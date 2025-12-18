À propos du propriétaire

Location d'appartements à Tbilissi

Hébergement simple 24 heures sur 24: hébergement des clients seuls, nous envoyons les instructions à l'avance.

confort des clients surtout: lits pour 2-6 personnes dans les appartements, cuisine, douche, lave-linge, espace de rangement, poste de repassage.

* disponibilité du parking.

* Transfert en Géorgie

Gza Apart est une entreprise familiale qui travaille dans l'hôtellerie depuis plusieurs années.

Nous aimons voyager en famille et savoir ce qui est important pour des vacances en dehors de notre ville ou pays.

Sur la base de cette expérience, nous faisons un séjour confortable dans nos appartements.

