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Propriétées résidentielles à vendre en Municipality of Orahovac, Kosovo

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Rahovec, Kosovo
Maison 3 chambres
Rahovec, Kosovo
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
Maison de chalet d'un étage dans le village confortable et calme d'Orakhovac, à 8 km de Koto…
$492,366
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Orahovac, Kosovo

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