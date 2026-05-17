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Entreprise à vendre en Kosovo

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Entreprise établie 400 m² dans Rahovec, Kosovo
Entreprise établie 400 m²
Rahovec, Kosovo
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 400 m²
Nombre d'étages 3
Mini-hôtel dans la baie - Orahovac, Kotor Un mini-hôtel est à vendre dans le village d'Orakh…
$1,11M
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